Alavés x Sevilla: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (20), Alavés e Sevilla se enfrentam às 16h (de Brasília), na partida de abertura da 6ª rodada da La Liga. A bola rola no Estádio de Mendizorroza, no País Basco, e coloca frente a frente duas equipes que miram a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Espanhol terá transmissão do canal ESPN 4 e Disney+ (streaming), às 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Alavés

Os donos da casa fazem um início de temporada regular e aparecem na 9ª posição, com sete pontos em cinco jogos. Dessa maneira, o Alavés quer aproveitar a vantagem de jogar como mandante para somar os três pontos e entrar na briga pela parte de cima da tabela. Ou seja, em caso de triunfo, a equipe pode entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.