Ramón tem cautela sobre estreia de Memphis Depay no Corinthians

Após vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, na última terça-feira, o técnico Ramón Díaz se manteve cauteloso sobre a estreia de Memphis Depay. Contudo, o treinador elogiou desempenho do holandês no dia a dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Memphis estamos colocando bem, cuidando do físico, entendendo as situações, primeiro a situação de Corinthians e seguramente vamos precisar e vai dar resultado. Há uma competição enorme, temos que seguir conseguindo os resultados”, analisou.