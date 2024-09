Ramón elogia postura do Corinthians: ‘Queremos competir por tudo’

Treinador vibra com vitória do Timão sobre o Fortaleza, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Ramón Díaz se empolgou com a vitória do time do Corinthians por 2 a 0 sobre o Fortaleza . Após o duelo, o treinador elogiou o desempenho da equipe e confia na briga por títulos da Sul-Americana e Copa do Brasil.

O Corinthians, por sua vez, briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O argentino, aliás, reforçou que se o time repetir a atitude dentro de campo contra o Fortaleza pode competir nos três torneios.

“É importante ter um elenco. Com os reforços se adaptando, a volta de jogadores importantes, podemos competir em três torneios. Não estamos classificados, é um time muito complicado. Com essa mentalidade, vamos ter a possibilidade de passar, mas não vai ser fácil e está aberto. Precisamos recuperar no Brasileirão. Com essa atitude, jogando como time grande. Recuperamos quem vinha jogando habitualmente e quem jogou respondeu muito bem. Estamos nos preparando para a reta final dos três torneios. Queremos competir por tudo, mesmo com situação complicada no Brasileirão. Vamos sair dessa. E sair dessa jogando, com atitude, com contundência. Tivemos muitas situações. Estamos felizes”.

Importância do elenco

Ramón Díaz, afinal, ressaltou a importância do plantel. Ele reforçou que o elenco está respondendo bem na reta final de temporada.