Piquerez tem chance de voltar atuar pelo Palmeiras em 2024

Lateral sofreu uma lesão no joelho esquerdo, em julho, e precisou passar por cirurgia: 'Foco no dia a dia'

De acordo com o “ge, o camisa 22 conseguiu acelerar a recuperação da cirurgia. Assim, não se descarta a possibilidade de que ele trabalhe com o grupo nestes meses finais de 2024.

“A gente não tem uma previsão (de retorno), mas venho recuperando muito bem, eu acho que estou mais perto do fim do que do começo. Eu foco no dia a dia, em progredir dia a dia, ir sentindo essa melhoria diariamente e voltar quando eu consiga e sabendo que estou 100%”, reforçou o jogador.

O uruguaio fez 39 jogos no ano, com quatro gols e duas assistências. Assim, o Verdão chegou a sondar Alex Sandro, que não abriu negociação e acabou fechando com o Flamengo posteriormente.

As opções no setor são Caio Paulista e Vanderlan. O camisa 16 foi acusado no último sábado de agredir a ex-namorada Clara Monteiro. O caso está sendo investigado pela Polícia, e o Palmeiras o monitora, também.