Ex-atacante da seleção da Itália, Toto Schillaci morre aos 59 anos, vítima de câncer

ROME, ITALY - AUGUST 31: Salvatore Schillaci of the Azzurri Stars looks on during the training session at Acqua Acetosa sports center on August 31, 2015 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Crédito: Paolo Bruno

O ex-atacante da Itália Salvatore Schillaci morreu, aos 59 anos, nesta quarta-feira (18), vítima de um câncer. Ele fazia tratamento desde 2022. O ex-jogador passou a ser conhecido após a Copa do Mundo de 1990, pois foi o artilheiro da competição pela Azzurra, com seis gols. Toto Schillaci, como era carinhosamente conhecido, iniciou sua trajetória no futebol, no humilde Messina. Até a disputa do Mundial de 1990, era um atleta sem muita popularidade e mudou esse panorama quando foi um dos destaques da seleção da Itália, que encerrou a sua campanha com o terceiro lugar no torneio. A propósito, ele também recebeu o prêmio da Bola de Ouro da competição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O seu auge na carreira por clubes foi nas passagens por Inter de Milão e Juventus. Aliás, conquistou dois títulos da Liga Europa por cada uma das equipes italianas, assim como a copa nacional pela Velha Senhora. “Ele fez uma nação inteira sonhar durante as Noites Mágicas da Copa do Mundo de 1990. A Inter de Milão está com a família Schillaci após o falecimento de Toto”, detalhou a Internazionale em comunicado depois da morte do ex-atacante. Schillaci estava internado desde a última semana, em Palermo, sua terra natal. Segundo informativo do hospital, a internação teve como objetivo realizar tratamento para normalizar sua frequência cardíaca.