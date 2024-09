Avaí faz placar no 1º tempo, vence Ituano e se aproxima do G4 da Série B

O Avaí precisou apenas do primeiro tempo para voltar a vencer na Série B do Brasileiro após duas derrotas em sequência. Na noite desta terça-feira (17), o Leão fez 2 a 0 sobre o Ituano no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Os gols foram de Marcos Vinícius e Giovanni.

Com o resultado, o time catarinense chega a 40 pontos, pulando do oitavo para o sexto lugar, e se aproxima do Sport, que fecha o G4, com 42. Por outro lado, o Rubro-Negro de Itu estaciona nos 28 pontos, em 16º na tabela e com sério risco de rebaixamento.

Os times voltam a campo no fim de semana pela 28ª rodada da Série B. No sábado, às 18h, o Ituano recebe o Coritiba, no Estádio Novelli Júnior. No dia seguinte, às 16h, o Avaí tem clássico estadual. Afinal, visita a Chapecoense na Arena Condá.