Arthur, do Fluminense, se pronuncia sobre acusação de injúria racial: ‘Consciência tranquila’

O meio-campista Arthur está de saída do Fluminense e deve acertar com o Wydad Casablanca, do Marrocos, nas próximas horas. Antes disso, o jovem se pronunciou nas redes sociais sobre a acusação de injúria racial. De acordo com o atleta, “racismo é crime” e reiterou que se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“Prestei depoimento, aguardei que as autoridades apurassem os fatos e, na sequência, fui liberado, com a consciência tranquila. Racismo é crime e precisa ser combatido, sem leviandades, em todas as esferas da sociedade. No futebol, não pode ser diferente”, disse o jogador em um trecho da nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entenda o caso