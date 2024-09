STJD decide denunciar árbitro de Fluminense x São Paulo

Rio de Janeiro, Brasil - 01/09/2024 - Estádio Maracanã - Fluminense enfrenta o São Paulo esta noite no Maracanã pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Lucas Mercon

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu denunciar o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva, após sua arbitragem polêmica no duelo entre Fluminense e São Paulo. As equipes se enfrentaram no dia 1° de setembro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista contesta a origem do primeiro gol dos cariocas e chegou a entrar com um pedido pela anulação da partida.

O árbitro foi denunciado pela prática da infração do art. 259, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sobre “deixar de observar as regras da modalidade”. A pena prevista é de suspensão de 15 a 120 dias. No artigo, prevê que “a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado”. É exatamente o que o São Paulo busca provar, em pedido protocolado na semana passada. O STJD intimou Paulo Cesar Zanovelli da Silva a prestar depoimento, assim como Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA/MG), Rodrigo Batista Raposo (AB/DF), Marcos André Gomes da Penha (CBF/ES) e Marcus Vinicius Gomes (AB/MG). Todos estavam na cabine do VAR durante a partida no Maracanã.

A polêmica na partida entre Fluminense x São Paulo Assim, o clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes. Aliás, a divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o São Paulo causou revolta entre dirigentes do clube paulista. “Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?”, disse o árbitro.