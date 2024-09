Sport x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Considerado um confronto direito, afinal, o Leão está no G4, enquanto o Esmeraldino ainda sonha com o retorno a elite do futebol brasileiro Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (18), o Sport, que está no G4 da Série B e sonha com o retorno à elite do futebol brasileiro, receberá o Goiás. A partida, válida pela 27ª rodada, começará às 19h (horário de Brasília). O esmeraldino, aliás, em nono, também luta pelo acesso e considera o duelo um confronto direto. Onde assistir É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O confronto terá transmissão exclusiva dos canais Sportv e Premiere.