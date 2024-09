Renato tem dúvidas na defesa do Grêmio para duelo com o Flamengo

O grupo de jogadores do Grêmio reapresentou-se nesta terça-feira (17), no CT Luiz Carvalho, e deu início à preparação para seu próximo compromisso. Exatamente o confronto com o Flamengo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande problema para o técnico Renato Gaúcho são as incertezas no setor defensivo. Isso porque a dupla de zaga Jemerson e Rodrigo Ely reclamaram de dores musculares.

No caso, sentiram incômodos nas pernas esquerda e direita, respectivamente. Exatamente as regiões que sofreram contusões há pouco tempo. Ely foi cortado do último compromisso da equipe, o empate em 2 a 2 com o Bragantino, ainda no aquecimento. Já Jemerson até marcou gol, mas deixou o gramado no decorrer do embate para evitar acentuar a lesão.