Quebrador de tabus no Vasco, Rafael Paiva terá outro pela frente

Treinador vem ajudando Cruz-Maltino a superar jejuns antigos; o próximo é contra o Palmeiras, no domingo (22)

O técnico Rafael Paiva vem quebrando tabu atrás de tabu desde que assumiu interinamente o Vasco. E, no domingo (22), no próximo compromisso do Cruz-Maltino na temporada, terá outro importante a superar.

Afinal, o time volta a campo para enfrentar um recente ‘algoz’: o Palmeiras. O Vasco já não sabe o que é superar o Alviverde desde 2015; ou seja, há nove anos. A partida ocorre no Mané Garrincha (mando do time carioca), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

