Quantos repetem? Compare escalações do Fluminense nas quartas da Libertadores 23 e 24

Tricolor figura entre os oito melhores times do continente pelo segundo ano seguido; compare os times de Fernando Diniz e Mano Menezes

Um dos oito melhores times da Libertadores-2024, o Fluminense começará sua caminhada rumo à semifinal nesta quarta-feira (18), quando encara o Atlético-MG, no Maracanã. Se avançar, seguirá, dessa forma, vivo pelo sonho do bicampeonato da principal competição da América do Sul.

Mesmo com bastantes modificações, incluindo a de treinador (Fernando Diniz por Mano Menezes), o Fluminense figura, então, como um dos candidatos ao título. E você, querido leitor, saberia dizer quantos jogadores se repetem entre as quartas de final de 2023, ano da Glória Eterna, com 2024?

