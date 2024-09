PSG x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca do título inédito, o PSG faz sua estreia na Champions 2024/25, disputada em novo formato a partir desta temporada. Nesta quarta-feira (18), o clube de Paris recebe o Girona às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em partida válida pela primeira rodada da fase de Liga da principal competição de clubes do planeta. Esse será o primeiro duelo da história entre as equipes.

Como chega o PSG

Grande favorito para buscar os três pontos nesta quarta-feira, o PSG vive um grande início de temporada e está com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Mesmo após a saída de Mbappé, o clube de Paris vem de boas atuações sob o comando do técnico Luis Enrique, com 16 gols marcados em quatro jogos na temporada. Ou seja, uma média de quatro gols por partida.

No entanto, o técnico Luis Enrique tem algumas dúvidas no elenco. Donnarumma, Vitinha e Warren Zaire-Emery, em processo de recuperação física, não estão confirmados para o jogo desta quarta-feira.