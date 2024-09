Presidente do Flamengo critica CBF por lesão de Pedro

Rodolfo Landim afirma que carga do treino nas atividades foi à cima do normal para atletas que voltam de lesão

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre a lesão do atacante Pedro. O mandatário rubro-negro criticou a postura da CBF por aumentar a carga no jogador durante treino para preparação para últimos jogos da Seleção pelas Eliminatórias.

“Liberamos ele para Seleção e teve um dia de recuperação. Mas depois ficamos sabendo que aplicaram uma carga de 4,5 km, que é considerada forte quando você tem um jogador voltando de lesão”, revelou à TNT Sports.