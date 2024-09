Palmeiras entra com pedido de efeito suspensivo sobre punição a Zé Rafael

Volante pegou quatro jogos de suspensão após brigar com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo volante Zé Rafael. O jogador pegou quatro jogos de suspensão por conta da briga com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Até o momento, o jogador já cumpriu duas dessas quatro partidas, mas o Palmeiras trabalha para reduzir essa pena. O efeito suspensivo seria para Zé Rafael continuar atuando normalmente, enquanto o clube recorre da decisão no Tribunal Pleno. Se concedido, ele poderá ser relacionado para o embate contra o Vasco, neste domingo (22/9), no Mané Garrincha, em Brasília.