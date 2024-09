Osvaldo, do Vitória, está fora da temporada após grave problema de saúde

Em recuperação de um tromboembolismo pulmonar, o atacante Osvaldo está fora da temporada pelo Vitória. O jogador de 37 anos vai precisar de três a seis meses para voltar a jogar futebol. A informação é do “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Osvaldo está no clube desde o início do ano passado e tem contrato com o Vitória até o fim desta temporada. Em casos de lesão na reta final do vínculo, o protocolo no futebol é de permanência até que o jogador esteja totalmente recuperado.