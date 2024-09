Operação no terreno do Gasômetro pode custar R$ 100 milhões ao Flamengo. Entenda!

Empresas do ramo de gás afirmam que megaestrutura ocupa parte da área, e que o custo para retirá-la seria do clube carioca

O Flamengo pode ter uma grande dor de cabeça em relação ao terreno do Gasômetro. Afinal, o clube ficará, provavelmente, com a responsabilidade de arcar com a transferência de uma grande estrutura, que pertence à CEG e à CEG-Rio (que integram a Naturgy, concessionário de gás), que está no local. Em resumo, o custo dessa operação está estimado em cerca de R$ 100 milhões.

Segundo o “O Globo”, as empresas notificaram a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) no dia 30 de agosto pela situação.