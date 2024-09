Memphis já tem data para estrear no Corinthians

Fora do duelo na Sul-Americana, holandês deve ser relacionado para o duelo contra o Atlético Goianiense, no Brasileirão

Memphis Depay já tem data para estrear no Corinthians. Fora do duelo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (17/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. o holandês deve estar à disposição de Ramón Díaz no próximo final de semana e ser opção no embate contra o Atlético Goianiense no sábado (21/9) , às 16h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de já estar inscrito na Sul-Americana, existe um entendimento que Memphis precisa de mais um período de treinos. O jogador vem realizando atividades em dois períodos, com pausa para o almoço no restaurante do clube e trabalhos de carga na academia para um realinhamento físico. Assim, o Timão optou por não levar o holandês para que ele continue aprimorando sua forma.