Mallorca bate a Real Sociedad em jogo adiantado do Espanhol

Equipe da casa faz 1 a 0 com gol de Prats, ainda no primeiro tempo, em partida válida pela sétima rodada de La Liga

Com o resultado, o Mallorca subiu para a sexta colocação, com oito pontos. Contudo, pode ser ultrapassado por diversos times na tabela de classificação. Por outro lado, a situação da Real Sociedad é preocupante. Afinal, soma apenas quatro pontos em seis jogos disputados. Assim, está na 16ª posição, com a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento.

Em jogo adiantado da sétima rodada do Campeonato Espanhol, o Mallorca bateu a Real Sociedad, por 1 a 0, nesta terça-feira (17), no Estadi Mallorca Son Moix. O único gol da partida foi marcado por Prats, de pênalti, ainda na primeira etapa da partida.

O único gol da partida surgiu em um pênalti aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Samu Costa. Ele tentou a finalização e a bola pegou na mão do defensor da Real Sociedad. Na cobrança, Prats deslocou o goleiro e fez o gol do triunfo.

No próximo fim de semana, as duas equipes voltam a jogar pela La Liga, porém pela sexta rodada da competição. No sábado (21), às 9h (de Brasília), a Real Sociedad visita o Valladolid. Na próxima segunda-feira (23), o Mallorca encara o Betis, em Sevilha, às 16h.