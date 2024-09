Lembra de Khedira? Ex-Real Madrid vira dono da cafeteria

Antes, Khedira trabalhou como comentarista e depois consultor para o Stuttgart. Mas a entrada no ramo do café susatentável não o fez deixar o esporte. Afinal, ele usa sua experiência para transformar a vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Há exatos dez anos, ele realiza esse trabalho com o apoio de figuras como Luka Modric, Mario Gomez, Lukas Podolski, Miroslav Klose, Antonio Rudiger e do treinador Thomas Tuchel.

Khedira começou sua carreira no Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, onde ajudou o clube a vencer a Bundesliga na temporada 2006/2007. Seu desempenho excepcional lhe garantiu um lugar na Seleção Alemã, e ele se destacou na Copa do Mundo de 2010.

Após suas boas atuações, o Real Madrid buscou Khedira na temporada seguinte, sob o comando do técnico José Mourinho.

Em 2014, conquistou o título de campeão do Mundo com a Alemanha na Copa do Mundo disputado no Brasil. No entanto, após enfrentar várias lesões e um retorno frustrado à Bundesliga, ele se aposentou aos 34 anos em 2021.