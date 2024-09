Juventus vence PSV na abertura da nova Champions

A nova Champions começou. Nesta terça-feira (17), a Juventus venceu o PSV por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada da fase de Liga da maior competição de clubes do planeta. O camisa 10 Yildiz abriu o placar para os donos da casa com um golaço, enquanto McKennie ampliou ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, foi a vez do argentino Nico González anotar o terceiro da Velha Senhora. Por outro lado, Saibari, no último lance do jogo, fez o gol de honra para o clube holandês em Turim.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta começa a competição com o pé direito e assume a liderança, mesmo que provisória, com três pontos. Por outro lado, o PSV estreia na competição com uma derrota fora de casa e terá que se recuperar nas próximas rodadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na segunda rodada da Champions 2024/25, a Juventus enfrenta o RB Leipzig, na Alemanha, no próximo dia 2 de outubro. Já o PSV vai receber o Sporting, no dia 1º de outubro.