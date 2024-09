Jovem de 15 anos morre após briga em partida no Paraguai

Não há maiores informações sobre qual foi o motivo da confusão que envolveu jogadores das duas equipes. De acordo com o relato de Leonardo Vit, técnico do Nacional, a briga aconteceu já na reta final da partida e o jovem identificado como Ismael recebeu uma voadora nas costas que o deixou inconsciente.

Um triste caso ocorreu em jogo de categoria de base, no Paraguai , onde um jovem de 15 anos morreu após briga de caráter generalizado. A situação ocorreu em duelo do sub-15, entre Nacional de San Bernardino e Boquerón, válido pelo campeonato da Federação Paraguaia de Escolas de Futebol.

Depois disso, o técnico afirma que duas ou mais pessoas agrediram a vítima antes do primeiro atendimento médico. Naquele momento, o quadro do atleta que fazia sua estreia no time de San Bernardino já era preocupante:

“Nossos paramédicos, juntamente com os do Boquerón, realmente prestaram os primeiros socorros, pois ele estava sem respiração. Tinha pouco pulso.”

Tamanha era a seriedade da situação de Ismael que ele precisou de transferência do Hospital Materno Infantil San Pablo para o Hospital del Trauma para cuidados mais específicos. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.