Futebol lidera crescimento em faturamento da Globo no 3º trimestre; números impressionam

A Globo antecipou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 e estima um aumento de 16% no faturamento do ano. A base do lucro da emissora decorre de dois carros-chefes: pay-per-view do Campeonato Brasileiro e do reality Estrela da Casa. O futebol, contudo, lidera o crescimento de serviços diretos ao consumidor.

Estima-se que a Globo arrecade R$ 700 milhões só com o Premiere e ultrapasse a meta prevista para o ano. A temporada fez com que a empresa tivesse a maior base de pacotes de futebol vendidos desde 2015 – ou seja, quase uma década.

Importante frisar que os direitos de transmissão do Brasileirão vão mudar a partir do ano que vem. A Globo, por exemplo, negociou exclusividade com a Libra para manter o Premiere competitivo com jogos do torneio nacional na próxima temporada – e tenta acordo com a LFU.