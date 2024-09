Fulham usa vermelho e preto e menciona Flamengo em jogo da Copa da Liga

O Fulham voltou a campo nesta terça-feira (17) para enfrentar o Preston, pela Copa da Liga Inglesa. A equipe iniciou a partida com o uniforme vermelho e preto e citou o Flamengo nas redes sociais. Vale lembrar que o clube tem em seu elenco dois brasileiros: o meia Andreas Pereira e o atacante Rodrigo Muniz.

A dupla atuou junta no Flamengo em 2021 e repete a dobradinha na Inglaterra desde a temporada 2022/23, quando Andreas Pereira deixou o Rubro-Negro e foi vendido pelo Manchester United ao clube de Londres. Por outro lado, Muniz foi negociado pelos cariocas por 8 milhões de euros no início da temporada 2021/22 do futebol europeu.

Fulham utiliza foto de Rodrigo Muniz na postagem

Na postagem no Instagram, o Fulham utilizou uma foto de Rodrigo Muniz, que foi titular, com a legenda “De volta ao vermelho e preto”, em inglês. Em seguida, o perfil do Flamengo que usa o idioma respondeu à postagem, com o comentário “nosso cria”, misturando o português com o inglês.