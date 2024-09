Fluminense recebe proposta de clube do Marrocos por Arthur

O Fluminense avalia uma proposta do Wydad Casablanca, do Marrocos, pelo meia Arthur, de 19 anos. Com isso, o clube marroquino ofereceu cerca de US$ 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento, o negócio ainda não está fechado, porém existe a vontade do atleta em se transferir. Vale lembrar que ele foi acusado de injúria racial durante um partida do sub-20 no último final de semana. O Tricolor, por sua vez, enxerga com bons olhos a negociação, porque ainda poderá manter uma boa porcentagem dos direitos visando o futuro.