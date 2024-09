Fluminense encaminha venda de Arthur para time marroquino

O Fluminense encaminhou a venda do meia Arthur, de 19 anos para o Wydad Casablanca, do Marrocos. O jogador viajará na próxima quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Vale lembrar que as negociações começaram antes de o jogador ser acusado de injúria racial durante um jogo do Sub-20.

Wydad Casabalnca ofereceu cerca de US$ 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

O clube marroquino, aliás, vai disputar o Mundial de Clubes de 2025, já que conquistou a Liga dos Campeões da África na temporada 2021/22, interrompendo a dinastia do Al-Ahly, do Egito. O clube tentou, inicialmente, o empréstimo do atleta, que tem contrato até fevereiro de 2026, mas logo optou pela contratação em definitivo.