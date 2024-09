Fluminense é o único time presente nas quartas da Libertadores de 2023 e 2024

Tricolor ganha corpo e experiência após título e chega novamente à esta fase do torneio, porém com muitas diferenças para 2023

Depois do título de 2023, o Fluminense se acostumou a disputar a Libertadores e novamente chegou às quartas de finais do torneio. Aliás, a equipe carioca é a única que esteve presente nesta fase nas duas últimas edições, o que evidencia que mesmo diante dos problemas, ganhou corpo e experiência na história da competição.

No entanto, desta vez quem terá a tarefa de buscar o bicampeonato será o técnico Mano Menezes. Afinal, Fernando Diniz não resistiu às más exibições, sobretudo no Campeonato Brasileiro e deixou a equipe, mesmo com a boa campanha na primeira fase do torneio continental.

Na edição passada, o Tricolor teve pela frente o Olímpia, do Paraguai, e carimbou duas vitórias, dentro e fora de casa, com propriedade. (2 a 0 e 3 a 1). Desta vez, o adversário será o Atlético-MG, que tem um velho conhecido de boa parte desta elenco, o técnico Gabriel Milito, que esteve à frente do Argentinos Juniors, adversário das oitavas em 2023.