Fim do ‘Veiguismo’? Meia vira reserva, mas segue importante no Palmeiras

Um dos principais nomes na era Abel Ferreira, Raphael Veiga já viveu dias melhores no Palmeiras. O jogador é um dos mais decisivos e vitoriosos da história do Verdão e sempre foi visto como o motorzinho da equipe nas últimas temporadas. Contudo, em 2024, caiu de rendimento e, hoje, é reserva no Alviverde.

Nos últimos jogos do Palmeiras, Maurício vem começando as partidas no time titular, com Raphael Veiga no banco de reservas. A mudança chamou a atenção, já que o camisa 23 sempre foi um dos pilares de Abel Ferreira nos últimos anos. Além disso, o treinador não costuma tirar seus medalhões do time de repente. Contudo, o meia parou de frequentar o time principal.