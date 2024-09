Ex-namorada de Caio Paulista registra BO e presta depoimento contra o jogador

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, compareceu à 1° Delegacia de Defesa da Mulher nesta terça-feira (17) para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela alega agressões do atleta no ano passado. Clara é mãe de um dos filhos do jogador.

A vítima não procurou a polícia antes por medo de retaliação do jogador, segundo Marcos Paulo Arias, advogado dela. No entanto, a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou as informações e acrescentou que “outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial e resguardar a vítima”, segundo o “ge”.

Clara publicou no último final de semana uma carta aberta e fotos, registrando, portanto, hematomas de agressões e cicatrizes. Dessa forma, nas imagens, é possível observar marcas de agressão pelo rosto. Além disso, há marcas na barriga e perna da ex-namorada do jogador. Caio Paulista, por sua vez, negou as acusações de agressão.