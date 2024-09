Estêvão iguala marca de Neymar e briga pela artilharia no Brasileiro

Atacante tem 16 participações em gols no campeonato, com apenas 17 anos e assume ainda mais o protagonismo no Palmeiras

Isso porque Estevão chegou a 16 participações em gols no Brasileirão 2024, igualando os números de Neymar com a mesma idade, no Brasileiro de 2009. A joia palestrina tem nove gols e sete assistências em 22 partidas. Por sua vez, o camisa 10 da Seleção Brasileira somou 10 gols e seis assistências em 33 jogos pelo Santos. Aliás, vale lembrar que os dois atingiram essa marca com 17 anos.

Mais do que os números, Estêvão é o principal rosto do Palmeiras na atualidade. Contra o Criciúma, no último domingo (15/9), ele participou de três dos cinco gols marcados pelo Verdão na partida. As atuações, inclusive, já renderam a ele sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

O tento contra o Criciúma, aliás, fez com que ele chegasse a nove no Brasileiro e assumisse a vice artilharia. Ele está atrás apenas de Pedro, do Flamengo, que já foi as redes 11 vezes. Contudo, o jogador quer mais do que estar entre os principais artilheiros da competição, ele sonha com a conquista do tricampeonato brasileiro.