Esposa de Cristiano Ronaldo encontra objeto incomum em sua casa: ‘Parece o Satanás’

Assim, em vídeo divulgado pela “Netflix”, Georgina confessa que enquanto almoçava, ela percebeu que uma pedra se assemelha ao rosto do demônio.

“Um dia estava comendo sozinha e, de repente, levanto a cabeça e vejo uma cara, com os olhos, os ombros, os chifres”, descreve a modelo, em uma conversa com um amigo. “Parece o diabo, o Satanás”, apontou a esposa de Cristiano Ronaldo.

A produção de autoria da Netflix, mostra a rotina de Georgina, modelo e empresária, que nasceu na Argentina. A próxima temporada terá um foco na vida luxuosa que ela leva na Arábia Saudita, onde mora com o atacante português, que defende o Al-Nassr. Esta temporada também traz detalhes e novidades dessa modificação do dia-a-dia, com a mudança para o Oriente Médio. Além disso, Georgina aparecerá com novo visual e de cabelo loiro.