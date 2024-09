Endrick destaca ‘sonho em marcar na Liga dos Campeões’

Atacante entra nos minutos finais do segundo tempo e faz último gol na vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart

O Real Madrid e Endrick viveram mais uma noite de emoções na Liga dos Campeões. No Santiago Bernabéu, a equipe espanhola levou sufoco do Stuttgart, mas venceu a equipe alemã por 3 a 1, nesta terça-feira (17), pela primeira rodada da competição.

“Muito feliz. Agradeço a Deus por fazer um gol, vai ficar marcado para sempre. Era um sonho de criança fazer gol em Champions”, disse o jogador antes de complementar.

“Como falava no Palmeiras uma equipe que eu amo, o que eu quero é ajudar fazer gol ou dar assistência, mas buscando ajudar minha equipe de algum jeito. Na primeira oportunidade dei um passe para o Vini, na segunda tive a chance de finalizar. Tenho pouco tempo no Real Madrid, mas estou feliz e trabalhando bastante. Estou aqui para ajudar a ganhar títulos. Faremos o máximo para seguir ganhando”, destacou.

Endrick, aliás, precisou de 15 minutos na Liga das Campeões para fazer história. O atacante brasileiro com espaço em contra-ataque no último lance do jogo. Ele finalizou firme, rasteiro, buscando o canto esquerdo. Nübel chegou a tocar na bola, mas ela morreu no fundo das redes.