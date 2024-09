Contra o Colo-Colo, na Libertadores, River Plate estreia novo uniforme

O design do uniforme produzido pela fornecedora de material esportivo Adidas se inspira em uma ligação histórica entre o River com o Torino , da Itália. Esse vínculo se forjou logo depois do trágico acidente aéreo de 1949 que vitimou 31 pessoas. Entre elas, 18 atletas que integravam o elenco multicampeão do clube de Turim.

Na noite desta terça-feira (17), em Santiago, Colo-Colo e River Plate fazem a abertura das quartas de final da Libertadores . Além disso, o embate marcado para às 21h30 (de Brasília), no Monumental David Arellano, também marca a estreia da nova indumentária do clube argentino.

Naquela época, como ato solidário e de suporte econômico as famílias das vítimas, o River Plate organizou uma partida beneficente com o intuito de arrecadar fundos. O presidente riverista na época, aliás, era Antonio Vespucci Liberti, figura que foi homenageada com o nome original do estádio Millonario. Atualmente, em razão da venda dos naming rights, ele se denomina Mâs Monumental.

Por conta dessa inspiração, a dominância tradicional do branco e vermelho dá lugar ao tom predominante grená, cor característica do Torino. Além disso, na divulgação do novo terceiro informe, o River Plate utilizou a seguinte expressâo:

“Inspirada em uma eterna amizade.”