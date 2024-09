Com quadro de virose, Vegetti ganha repouso no Vasco

Atacante atuou contra o Flamengo, no último domingo (15), com quadro febril; jogador é preparado para enfrentar o Palmeiras, domingo (22)

O atacante Vegetti, do Vasco, atuou no sacrifício contra o Flamengo, no domingo (15), por um quadro de virose que o acometeu nos últimos dias. Assim, ele está em repouso visando se recuperar para estar apto contra o Palmeiras, no domingo (22), em Brasília.

A informação é do jornalista Gilmar Ferreira, em publicação nesta terça-feira (17). Segundo o repórter, Vegetti jogou com febre contra o Rubro-Negro, em empate por 1 a 1, no Maracanã e, por isso, não se reapresentou com o restante do elenco nesta terça no CT Moacyr Barbosa.

