Com desconforto na coxa direita, Gabigol passará por exame nesta terça-feira

Camisa 99 do Flamengo deixou o clássico com o Vasco, no último domingo, com dores na região da coxa

O atacante Gabigol, do Flamengo, fará um exame médico nesta terça-feira (17) para diagnosticar uma possível lesão na coxa direita. No clássico com o Vasco, no domingo, o camisa 99 sentiu um desconforto na região logo após dar uma arrancada. Assim, a presença do jogador na partida contra o Peñarol, pela Libertadores, passará por esse exame. A informação é do “Uol”.

Gabigol, aliás, se recuperou de uma contusão na coxa direita recentemente. O problema o tirou de quatro jogos do Flamengo. O seu retorno foi na partida contra o Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil.