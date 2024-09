Clubes europeus demonstram interesse por promessa do Flamengo

Em meio a momento conturbado na temporada, com três competições em disputa e jogadores machucados, o Flamengo ganhou uma grata surpresa: Evertton Araújo. O jogador da base, que começou a receber oportunidades com o técnico Tite, entrou em campo e mostrou confiança, agradando os torcedores. As boas atuações do jovem, aliás, chamaram a atenção de dois clubes europeus: Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid.

Segundo o “Coluna do Fla”, olheiros do clube alemão estiveram no Maracanã para acompanhar a partida de volta da Copa do Brasil contra o Bahia, no dia 12 de setembro, para acompanhar Evertton. Neste jogo, aliás, o volante de 21 anos foi considerado como um dos melhores jogadores em campo.