Cirurgia de Luiz Araújo, do Flamengo, tem data prevista; saiba mais

Atacante se lesionou no início do clássico dos milhões, no último domingo (15), e a lesão foi confirmada pelo Rubro-Negro nessa segunda-feira

Calcanhar de Aquiles nesta temporada, o Flamengo sofreu mais uma baixa séria por lesão no elenco. Luiz Araújo teve uma fratura da cartilagem do joelho direito constatada pelo Departamento Médico e deverá passar por cirurgia nesta quarta-feira (18). O atacante virou desfalque certo para as próximas fases da Libertadores e Copa do Brasil.

Luiz Araújo deixou o gramado com dores logo no início do empate no clássico dos milhões, no último domingo (15). O atleta sofreu falta de Lucas Piton, do Vasco, e pediu substituição na sequência do lance, aos 15′. O clube confirmou a lesão nessa segunda-feira (16).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro”.