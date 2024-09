Champions: Sporting não toma conhecimento do Lille

Com gols de Gyokeres e Debast, Leões vencem franceses no Alvalade por 2 a 0 em duelo pela 1ª rodada da Liga dos Campeões

O Sporting começou a sua campanha na edição 2024/25 da Champions com vitória. Afinal, nesta terça-feira (17/9) no Estádio do Alvalade, em Lisboa, os Leões, atuais campeões portugueses, venceram o Lille, da França, por 2 a 0. O artilheiro Gyokeres abriu o placar e o zagueiro Debast fechou o placar num gol sensacional. O time português dominou totalmente um rival que quase não foi ao ataque e que jogou boa parte do duelo com dez (Angel Gómez expulso no fim do primeiro tempo).

Gyokeres põe o Sporting na frente

O Sporting esteve sempre bem encaixado no primeiro tempo, segurando o rival na defesa e levando perigo, como um chute de Pedro Gonçalves, que passou raspando. Mas, aos 41 veio o gol. E com seu artilheiro. Gyokeres recebeu na área e, usando a sua força física, levou a melhor sobre a marcação. Dessa forma, colocou o time da casa na frente. Quase em seguida a situação ficou anda mais dificil para o Lille: Angel Gomes, que já tinha amarelo, foi expulso por falta em Gyokeres.

Que golaço, Debast!

No segundo tempo, o Sporting administrou a vantagem. Mas sempre alugando a intermediária ofensiva. Assim, foi premiado com um gol espetacular. O zagueiro belga Zeno Debast, acertou uma bomba que ainda bateu na trave antes de entrar. Com 2 a 0, o time português freou um pouco e somente aí o Lille teve alguns raros momentos ofensivos. Mas ineficazes. Enfim, festa lisboeta. Vitória mais do que merecida.