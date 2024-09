Champions: Bayern atropela Dinamo Zagreb com quatro gols de Kane

O Bayern está de volta à Champions. Em grande jogo em Munique, os donos da casa não tomaram conhecimento do Dínamo Zagreb e atropelaram os croatas com uma sonora goleada por 9 a 2 nesta primeira rodada da fase de Liga da principal competição de clubes do planeta. O grande destaque da partida foi o atacante Harry Kane, que marcou quatro gols nesta terça-feira (17), com três pênaltis convertidos. Além do camisa 9, Olise marcou duas vezes, Raphaël Guerreiro, em bonito gol, também deixou sua marca, enquanto Sané e Goretzka saíram do banco para completar o triunfo do clube alemão. Por outro lado, Petkovic e Ogiwara balançaram a rede para os visitantes.

A vitória se transformou em goleada quando Olise aproveitou assistência de Musiala e anotou o segundo dele no jogo. Mas o placar ficou ainda mais elástico quando Harry Kane converteu mais dois pênaltis e confirmou os quatro gols na vitória em Munique. Por fim, Sané e Goretzka, que haviam saído do banco de reservas, fecharam a goleada por 9 a 2.

Bayern de Munique 9×2 Dínamo Zagreb

1ª Rodada da fase de Liga da Champions

Data e horário: 17/9/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer (Ulreich, no intervalo); Kimmich, Kim (Dier, aos 22′ do 2t), Upamecano e Alphonso Davies; Pavlovic e Raphaël Guerreiro (Goretzka, aos 35′ do 2t); Olise (Sané, aos 22′ do 2t), Musiala (Thomas Müller, aos 22′ do 2t) e Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

DÍNAMO ZAGREB: Nevisitic; Ristovski, Theophile-Catherine, Mmaee e Pierre-Gabriel (Spikic, aos 28′ do 2t); Misic, Rog (Stojkovic, no intervalo), Ogiwara (Hoxha, aos 28′ do 2t), Baturina (Ademi, aos 35′ do 2t) e Pjaca (Kulenovic, aos 17′ do 2t); Petkovic. Técnico: Sergej Jakirović.

Gols: Harry Kane, aos 19′ do 1t (1-0); Raphaël Guerreiro, aos 33′ do 1t (2-0); Olise, aos 37′ do 1t (3-0); Petkovic, aos 3′ do 2t (3-1); Ogiwara, aos 4′ do 2t (3-2); Harry Kane, aos 11′ do 2t (4-2); Olise, aos 15′ do 2t (5-2); Harry Kane, aos 27′ do 2t (6-2); Harry Kane, aos 32′ do 2t (7-2); Sané, aos 39′ do 2t (8-2); Goretzka, aos 46′ do 2t (9-2)

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

Auxiliares: Diego Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)

Cartão amarelo: Ristovski (ZAG)