Carille ganha respaldo do elenco para o restante da temporada

Treinador foi muito cobrado, mesmo após a vitória do Peixe em cima do América-MG. Pituca torce pela continuidade do técnico Crédito: Jogada 10

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (19/9), às 21h30, em Ribeirão Preto, pela 27° rodada da Série B. Apesar da vitória no último compromisso, o clima segue conturbado dentro do clube, principalmente em cima do técnico Fábio Carille. Isso porque o treinador não vem conseguindo fazer a equipe desempenhar um bom futebol nos últimos jogos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No último domingo (15/9), o Santos venceu o América-MG por 2 a 1, na Vila Belmiro, mas o treinador ouviu vaias e xingamentos depois da partida. Isso porque após a vitória, o Peixe não mostrou um bom futebol durante a vitória. Contudo, após a partida, o volante Diego Pituca saiu em defesa do comandante e disse que o elenco está fechado com Carille.