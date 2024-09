Brasileirão Sub-17: Corinthians e Palmeiras empatam 1º jogo das quartas de final

No Parque São Jorge, Timãozinho fica duas vezes na frente, mas cede empate aos palestrinos; jogo da volta será na terça (24), às 15h

Corinthians e Palmeiras empataram por 2 a 2 nesta terça-feira (17), no primeiroi jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Gui Negão e Kauã anotaram para os alvinegros, e Erick Belé e Juan Gabriel marcaram para os alviverdes. O duelo de volta, portanto, para definir quem avança será na próxima semana.

Com uma primeira etapa equilibrada e poucas chances claras, a bola só balançou a rede aos 45 minutos. Isso porque Gui Negão aproveitou cruzamento pela direita de Dieguinho para furar a defesa rival. A reação palmeirense veio no começo do segundo tempo. Logo aos dois minutos, Wesley encontrou Erick Belé em infiltração para superar o goleiro Arthur Borghi. Mas o Timãozinho voltou a comandar o placar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aos 22, Gui Negão – sempre ele – foi acionado nas costas da marcação e tocou para Kauã Henrique, que não perdoou. O Palmeiras, porém, novamente deixou tudo igual. Luis Pacheco fez ótimo lançamento para Juan Gabriel, que chutou forte para fechar o placar.