Braga denuncia Botafogo à Fifa por nova dívida de R$ 5 milhões por Artur Jorge

O Braga, de Portugal, denunciou o Botafogo à Fifa por causa de uma dívida de 850 mil euros, ou seja, cerca de R$ 5 milhões, do Alvinegro pela transferência do técnico Artur Jorge. A informação é do jornal português “A Bola”.

Essa é a segunda vez que o clube português entra com uma reclamação na entidade contra o clube carioca. Em julho, o Botafogo também atrasou na prestação referente àquele mês.

Para a contratação do treinador em abril, o Alvinegro afirmou que pagaria o valor da multa rescisória no valor de de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões), pois Artur Jorge ainda tinha contrato com o Braga. O clube carioca já quitou mais da metade do valor, no entanto, ainda não deu previsão de quando pagaria o restante.