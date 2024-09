Botafogo tem cautela com lado físico de Alex Telles, que ganhará mais minutagem

Alvinegro entende que a intensidade do futebol árabe é bem menor que a do brasileiro e respeitará etapas de lateral-esquerdo

Um dos principais reforços do Botafogo nesta janela, Alex Telles fez sua estreia diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (14), no Nilton Santos. Apesar da euforia da torcida, o clube adota cautela na questão física do atleta, que aumentará sua minutagem aos poucos, sem queimar etapas.

O jogador atuou normalmente pelo Al-Nassr na última temporada e esteve em campo em 27 de agosto. Entretanto, o alvinegro entende que a intensidade do futebol árabe é bem menor que a do brasileiro. Para não ter problemas com lesões, é preferível ir com mais calma, ainda mais com um atleta que pode ser decisivo pela esquerda.

Afinal, o futebol brasileiro enfrenta uma sequência de viagens longa e um calendário intenso. Além disso, o técnico Artur Jorge arma um esquema que exige fisicamente dos laterais, que apoiam constantemente e são verdadeiras armas ofensivas.