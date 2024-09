Bologna x Shakthar: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir

Os canais TNT (fechado) e Max (streaming) transmitem a partir das 13h45 (de Brasília).

Como chega o Bologna

O treinador Vicenzo Italiano não terá Lewis Ferguson, com lesão no joelho e volta incerta. No ataque, o treinador opta por Santiago Castro como atacante de área, com o astro Orsolini, da seleção italiana, como seu principal municiador. O comandante disse que vive uma expectstivas grande, assim como seus jogadores:

“Eu vivo grande emoção, pois é minha estreia em Champions. E de muitos jogadores aqui do Bologna. Esta é uma competição de altíssimo nível e difícil. Mas incentivados pelos nossos torcedores, todos verão um Bologna que vai dar tudo em campo: é o primeiro de um mini-campeonato que temos”, disse Vicenzo Italiano