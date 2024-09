Aston Villa inicia sua campanha na Champions com vitória

O Aston Villa começou muito bem a sua campanha na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (17/9), pela primeira rodada da fase de liga da competição, foi até Berna, na Suíça, e venceu o Young Boys por 3 a 0. Os gols foram de Tielemans e Ramsey, no primeiro tempo e de Onana na etapa final. O jogo marcou a volta do Aston à Champions após 41 anos. O time inglês, aliás, jogou de luto. Nesta segunda-feira, um dos astros do único titulo da Champions do time, em 1981/82, o ex-atacante Gary Shaw, morreu aos 62 anos após uma acidente doméstico, batendo a cabeça.

Aston Villa leva sufoco, mas faz 2 a 0 no 1º tempo

O jogo no Stade de Suisse começou sob medida para o Young Boys. Fechado, o Aston Villa deixou o time da casa ficar em cima e massacrar durante os primeiros 25 minutos. Enquanto os ingleses mal passavam do meio de campo, os suíços acumularam chances. Colley e Ugrinic perderam ótimas oportunidades. Contudo, no primeiro ataque eficaz, aos 27 minutos o Aston Villa marcou. Após cruzamento da esquerda, Tielemans ajeitou e chutou cruzado.

Isso fez o jogo mudar da água para o vinho. Quem passou a ter a bola e atacou com perigo foi o time inglês, que acabou ampliando num lance patético da defesa suíça. Após cruzamento Ali Kamara atrasou no fogo para o goleiro Von Ballmoos. Este, quando foi dar um chutão, acabou perdendo a bola e acertando Watkins, Seria pênalti, mas o juiz deu a vantagem e Ramsey empurrou para o gol. E quase que os visitantes foram para o intervalo com vantagem maior: Watkins fez um gol, mas a bola bateu em seu braço e foi anulado.

Ingleses ampliam

No segundo tempo, embora o Young Boys levasse perigo as gol de Dibu Martínez, as boas chances foram do Aston Villa. Durán chegou a fazer um belo gol para os inlgeses. Mas anulado por mão na bola de Onana durante a assistência para o colombiano. Porém, Amadou Onana, num belo chute, aos 41, fez o terceiro gol para os vistantes, fechando o placar.