Após negociar com o Flamengo, Martial está perto de assinar com time da Grécia

Anthony Martial, jogador francês de 28 anos, está perto de vestir as cores do AEK Atenas, da Grécia. Nas últimas semanas, o atacante esteve em negociações com o Flamengo , para a reposição de Pedro, que não joga mais neste ano. O negócio, no entanto, não avançou.

Em resumo, Martial está livre no mercado de transferências desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Com início promissor no Monaco, da França, o atacante chegou ao clube por cerca de R$ 360 milhões, em 2015, pelos Red Devils.

Nas últimas três temporadas, o francês, porém, fez apenas 13 gols em 71 jogos pelo clube inglês e foi por empréstimo ao Sevilla. Neste mesmo período, teve nove lesões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.