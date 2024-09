Ainda em busca de gol em jogos oficiais, Deyverson posta golaço no Instagram

Deyverson foi contratado enquanto Hulk estava afastado, no entanto, ainda não conseguiu suprir as necessidades do ataque

O atacante Deyverson chegou com prestígio ao Atlético. Ele assumiu a camisa 9, no entanto, ainda não conseguiu marcar o primeiro gol com a camisa do Galo. Mas vem treinando pesadamente e postou nas redes sociais um golaço. O lance aconteceu durante os treinamentos desta segunda-feira. Deyverson recebeu a bola na área, dominou com o peito e soltou uma bela bicicleta para balançar as redes. O goleiro que participava do treinamento não conseguiu chegar na bola.

Deyverson já chegou a nove partidas com a camisa do Atlético. No entanto, ainda não conseguiu balançar as redes. Aliás, ele até chegou a marcar um gol. Todavia, foi anulado, pois o camisa 9 foi flagrado em impedimento.