Adriano Imperador marca amistoso de despedida: Flamengo x Inter de Milão

Aos 42 anos, ex-jogador vai voltar a campo para partida com companheiros de clubes em dezembro no Maracanã

Adriano Imperador, aos 42 anos, resolveu marcar uma partida amistosa para se despedir oficialmente do futebol. Assim, o ex-jogador convidou companheiros de Flamengo e Inter de Milão, clubes em que mais atuou na carreira, para um jogo no dia 15 de dezembro, no Maracanã. Didico, portanto, vai atuar um tempo por cada equipe.

“Muita gente me pedia essa despedida. Apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim” disse.

A última partida profissional do ex-atacante foi em 2016, aos 33 anos, quando defendeu o Miami United em duas partidas na Quarta Divisão dos Estados Unidos. No entanto, nos últimos anos, ele participou do Jogo das Estrelas organizado por Zico e do Futebol Solidário para arrecadar fundos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.