Vitinho celebra estreia pelo Botafogo no Brasileirão: ‘Feliz pela vitória’

Uma das novidades do Botafogo na vitória diante do Corinthians, o lateral-direito Vitinho fez sua estreia depois de seis temporadas atuando no futebol europeu. Assim, o defensor fez uma rápida análise sobre sua primeira partida e disse que só ficou sabendo da escalação no vestiário.

“Trabalhamos na semana e sabíamos que poderíamos jogar. Ele passou o time para a gente hoje (sábado, dia do jogo), não sabíamos de nada. Mas como eu falei, cada um tem seu potencial, vai precisar do seu tempo. Mas eu já sou acostumado, o Kompany (ex-treinador do Bunrley) também era assim, ele só passava o time no dia do jogo. Importante é estar preparado para jogar”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes de acertar com o Alvinegro, o jogador defendia as cores do Burnley, da Inglaterra. No último sábado (14), no segundo tempo, o atleta sentiu cãimbras e deixou o gramado depois de muita entrega, porém ainda sem ritmo de jogo e entrosamento.