Vasco monta estratégias para manter contas equilibradas

Com poucos avanços para venda de ações da 777, Cruz-Maltino busca enxugar gastos para tentar finalizar ano de forma positiva Crédito: Jogada 10

Com Pedrinho na presidência e também no comando da SAF, o Vasco montou estratégias para tentar enxugar gastos. O clube, aliás, já admite que a nova resolução da SAF do futebol só vai acontecer em 2025. Enquanto isso, o Cruz-Maltino se se sustenta com artifícios até achar algum investidor. As informações são do “ge”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Vasco mantém acordos no Regime Centralizado de Execuções (RCE) e também junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O clube chegou a atrasar uma parcela recentemente, mas já solucionado o problema.

Além disso, há uma possibilidade de transfer ban da Fifa por não pagamento de Puma Rodríguez e Paulinho. Contudo, a diretoria vascaína busca equilibrar as contas com algumas antecipações. O Vasco, aliás, vai tentar receber pouco mais de R$ 40 milhões da venda de Marlon Gomes. Outra é a verba garantida pelo avanço na Copa do Brasil. Pela primeira vez em 13 anos, o clube já embolsou R$ 22,85 milhões com a participação na competição nacional de 2024. Mecanismos com patrocinadores O Cruz-Maltino tenta lucrar com a presença dos patrocinadores, como a Viva Sorte, que assinou até o fim de 2025. O Vasco vai conversar com a Betfair, sua patrocinador master até 2025, e tem no horizonte a renovação ou troca de material esportivo. O contrato com a Kappa, aliás, foi estendido até maio do ano que vem.